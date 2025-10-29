¡EXCLUSIVO! Expulsan del Perú a integrante del 'Tren de Aragua' implicada en secuestro de exalcalde en Chile

Con solo 22 años, Daybelis Joselín Puerta Puerta se convirtió en una pieza clave de una red criminal vinculada al Tren de Aragua, sindicada de participar en el secuestro del exalcalde chileno Gonzalo Montoya, en Santiago de Chile. La joven fue capturada en el distrito de Lince y expulsada del Perú en menos de 24 horas, tras una operación conjunta entre la Policía Nacional del Perú (PNP) y la Policía de Investigaciones de Chile (PDI).

El coronel Víctor Revoredo, agregado policial de la Embajada del Perú en Chile, detalló que el caso fue resuelto tras un meticuloso trabajo de inteligencia. “Dentro de este grupo criminal había una persona que realizaba actividades entre Chile, Perú y otros países con nexos delictivos como la trata de personas”, señaló.

PIEZA CLAVE

Puerta era considerada una operadora activa de la red de trata vinculada al Tren de Aragua, controlando a varias mujeres que explotaba sexualmente en Lima. A pesar de sus antecedentes, se desplazaba con aparente tranquilidad por la zona de Risso, en Lince, donde finalmente fue ubicada.

El modus operandi de Daybelis fue descrito como “escalofriante” por las autoridades. Según la notificación roja de Interpol, la joven acudió al domicilio de la víctima en Ñuñoa, Chile, donde mediante una videollamada le exigió revelar el lugar donde guardaba 4.600 dólares, dinero que sustrajo y con el que huyó del país. Durante el secuestro, los cómplices de Puerta habrían chantajeado a la familia del exalcalde, enviando imágenes y videos comprometedores para exigir sumas exorbitantes de dinero.