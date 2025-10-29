SJL: policía irrumpe en aniversario de bodas de cabecilla criminal en pleno estado de emergencia

La Policía Nacional del Perú irrumpió la madrugada del miércoles en una celebración de aniversario de bodas organizada por un presunto cabecilla criminal en San Juan de Lurigancho. El operativo se realizó en pleno estado de emergencia en un local de eventos ubicado en la avenida Las Flores, donde, según las autoridades, se encontraban más de un centenar de personas.

El coronel Marcial Flores, jefe de la Divpol Este 1, informó que la intervención fue producto de un trabajo de inteligencia que permitió mapear las actividades de una organización delictiva activa en el distrito. “La incursión se realizó el 28 de octubre a las 23:30 con participación de la unidad élite Grecco. Se logró intervenir a 103 personas: 60 varones y 43 mujeres”, precisó el oficial. En el lugar la policía halló armas de fuego, municiones y droga. Incluso se esperaba la presentación del cantante “Chacalón Junior” durante la celebración.

Durante la intervención, varios de los asistentes intentaron huir por la parte posterior del local. Dos de ellos se arrojaron desde el segundo piso; uno fue capturado y el otro resultó con una fractura en la pierna, siendo trasladado al hospital Hipólito Unanue en calidad de detenido. Entre los arrestados figura Royer Iván Ramos Llauca, alias “R”, quien aparece como el novio en el flyer del evento y es sindicado como uno de los líderes de la organización criminal, con requisitoria vigente por tráfico ilícito de drogas. En redes sociales, “R” solía exhibirse con armas de fuego, símbolo de su poder en las zonas de Zárate, Huachipa y Jicamarca.

LA BATERÍA DE TAQUIRE

El coronel Marcial Flores confirmó que la organización desarticulada corresponde a la banda “Los Batería de Taquire”, encabezada por Eduardo Taquire Ramos, alias “Taquire”, quien también fue detenido y registra cinco requisitorias. Entre los capturados figura además Rolando Vera Carbajal, alias “Chato Roly”, conocido delincuente de Huachipa. Todos los detenidos permanecen en el Departamento de Investigación Criminal N.° 1 de San Juan de Lurigancho, donde continúan las investigaciones.