Ate: hombre se lanza sobre auto de delincuentes para evitar robo y termina herido

Una escena digna de una película de acción se vivió en la calle aledaña al Estadio Monumental, en Ate Vitarte, cuando un hombre se lanzó sobre el vehículo de unos delincuentes para evitar que le robaran las partes de su automóvil. Todo comenzó cuando la víctima notó que un grupo de sujetos a bordo de otro auto se estacionó sospechosamente al costado del suyo. Al acercarse, descubrió que uno de los hampones ya se encontraba dentro de su vehículo.

Sin pensarlo, el agraviado corrió hacia los delincuentes y se lanzó sobre el parabrisas del auto en el que intentaban huir. En ese momento, uno de los asaltantes trató de escapar por la parte posterior del vehículo, mientras el conductor aceleraba a toda velocidad. La víctima se aferró con fuerza, pero terminó cayendo violentamente al pavimento cuando el auto tomó impulso.

El padre de la víctima relató que su hijo estuvo a punto de ser atropellado. “El delincuente saltó, casi lo deja tirado; mi hijo se arrastró desde allá hasta acá”, contó visiblemente afectado. Los ladrones lograron huir con la computadora del automóvil, valorizada en más de cinco mil soles, dejando al propietario golpeado en plena vía pública.

VECINOS ESTÁN ATERRADOS

Vecinos de la zona denunciaron que los robos se han vuelto frecuentes desde que las rejas del vecindario fueron abiertas. “Antes se cerraban a las siete de la noche y había más seguridad”, lamentó una residente. Pese a que existen cámaras de vigilancia, los moradores reclaman la ausencia de serenos y efectivos policiales, lo que ha convertido esta parte de Ate en un punto vulnerable para la delincuencia.