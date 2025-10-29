Joven desaparece en playa Bertolotto: familia pide ayuda para encontrar el cuerpo

En la madrugada del último lunes 27 de octubre, un joven que había llegado hasta las inmediaciones de la playa Bertolotto en San Miguel terminó desapareciendo tras haber llegado al balneario con un grupo de amigos.

De acuerdo a la información compartida por la madre de Gustavo Velásquez Rabelo (33) contó detalles de la última vez que puedo conversar con su hijo, quien le había dicho que se iba a reunir con algunos conocidos que los había contactado por las redes sociales.

“Eran las 11 de la noche y le mandé un mensaje para decirle que me iba a descansar (…) No obtuve respuesta del mensaje. Él ha estado por acá (playa) cerca de las 11:40 p.m. comiendo con unos amigos, a quienes había conocido hace 2 meses por TikTok”, comentó.

PIDEN AYUDA PARA RECUPERAR EL CUERPO DE SU HIJO

A pesar de que tiene pocas esperanzas de encontrar a su hijo con vida, la madre de Gustavo Velásquez pidió ayuda a las autoridades para que puedan realizar todos los trabajos necesarios y dar con la ubicación del cuerpo de su primogénito para darle una despedida.