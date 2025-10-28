SJM: extorsionadores balean combi con pasajeros en pleno recorrido

Ni el estado de emergencia impuesto por el gobierno de José Jerí ha logrado frenar la ola de extorsiones que afecta al transporte público en Lima. En esta ocasión, dos delincuentes armados atacaron una combi llena de pasajeros en la zona de Pamplona Alta, en el distrito de San Juan de Miraflores, generando pánico entre los usuarios.

La unidad perteneciente a la empresa San Genaro S.A., que cubre la ruta San Juan de Miraflores - Chorrillos, fue interceptada por los sujetos cuando llegaba al paradero conocido como “Letrero Verde”. Los hampones, que se desplazaban en una moto lineal, realizaron al menos cinco disparos contra el vehículo antes de darse a la fuga.

Afortunadamente, ningún pasajero resultó herido, aunque las balas impactaron en la carrocería y ventanas de la combi. Testigos aseguraron que el conductor y su cobrador se lanzaron al piso para evitar ser alcanzados por los proyectiles. Los vecinos denunciaron que los transportistas vienen recibiendo amenazas constantes de mafias que exigen pagos semanales.

DILIGENCIAS EN CURSO

Según las primeras investigaciones, el ataque no habría sido perpetrado por la temida “Banda del Trébol”, que desde hace tres años cobra cupos a la empresa, sino por un nuevo grupo delictivo denominado “Los Injertos 2”. Esta organización estaría exigiendo una “inscripción” de 20 mil soles y cuotas semanales de 40 soles, desatando una guerra entre bandas por el control del cobro de extorsiones en el distrito.