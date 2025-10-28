SJL: capturan a involucrados en atentado contra empresa Santa Catalina

La Policía Nacional del Perú capturó en San Juan de Lurigancho a los presuntos responsables del atentado perpetrado contra la empresa de transporte Santa Catalina, ocurrido el 5 de octubre. El ataque, que constituye el sexto registrado contra la compañía, dejó gravemente herido al conductor Guillermo Álvarez, quien recibió varios impactos de bala mientras cumplía su jornada laboral.

Tras el atentado, representantes de Santa Catalina y familiares del chofer llevaron su reclamo ante el entonces presidente del Congreso, José Jerí, solicitando apoyo económico para continuar con el tratamiento médico de Álvarez, internado en una clínica privada. Gracias a un acuerdo con el Seguro Integral de Salud (SIS), el paciente pudo recibir atención temporal; sin embargo, fue trasladado esta semana al Hospital Nacional Cayetano Heredia debido a la imposibilidad de cubrir los crecientes gastos médicos.

De acuerdo con el director del hospital, Manuel Díaz de los Santos, el paciente de 58 años fue admitido en emergencia y se encuentra “hemodinámicamente estable”, aunque requerirá nuevas intervenciones quirúrgicas por las graves lesiones sufridas en el abdomen, riñones e hígado. Los familiares denunciaron que aún no recibe una atención continua y que “sigue en riesgo de muerte”.

SE SUMARÁ AL PARO NACIONAL

Ante esta situación, voceros de Santa Catalina expresaron su indignación y acusaron al Gobierno de incumplir los compromisos asumidos en las mesas de trabajo con los transportistas. La empresa anunció que se sumará al paro nacional de 24 horas convocado para el próximo 4 de noviembre, en protesta por la inseguridad y la falta de apoyo estatal al sector transporte.