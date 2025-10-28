Caen presuntos implicados en asesinato de chofer en el Callao: entre los detenidos hay un menor de edad

Cinco personas fueron detenidas por su presunta participación en el asesinato del transportista José Johnny Esqueche Ñingles, quien fue acribillado la noche del lunes en la avenida Néstor Gambetta, en el Callao. Entre los intervenidos hay un menor de 14 años, un joven de 20 y otros tres sospechosos capturados durante los operativos realizados en distintas zonas del primer puerto, con apoyo de la Policía Nacional, la Marina de Guerra y el serenazgo municipal.

El general PNP a cargo del operativo informó que las intervenciones se realizaron en sectores de Carrión, Sarita Colonia y Bolognesi, donde se allanaron varias viviendas. Las investigaciones apuntan a que el crimen estaría vinculado a una red de extorsión que viene amenazando a transportistas de la zona. Según la Policía, uno de los teléfonos desde los cuales se enviaron mensajes extorsivos pertenece al menor de edad detenido, quien habría operado el equipo usado para coordinar los ataques.

Durante los registros, los agentes intervinieron también la vivienda de Jacqueline Rojas, considerada una figura central dentro de la organización. La mujer, actualmente no habida, posee antecedentes por tráfico ilícito de drogas y habría facilitado los equipos telefónicos empleados para las comunicaciones y amenazas. En su inmueble se hallaron varios celulares, uno de los cuales habría sido usado para insertar los chips desde los que se enviaron mensajes a las víctimas.

CONTINÚA BÚSQUEDA DE MÁS IMPLICADOS

Además, la Policía encontró en la casa de Rojas objetos e imágenes asociados a la llamada “Santa Muerte”, elementos que —según los investigadores— reflejarían rituales de protección empleados por la red criminal. Mientras continúa la búsqueda de esta mujer y otros implicados, las autoridades del Callao refuerzan los operativos para frenar las extorsiones que mantienen en zozobra a los gremios de transporte.