Transportistas exigen seguridad tras asesinato de chofer en Ventanilla: "¿Dónde está el presidente?"

La muerte de José Esqueche Ñingles, un mecánico que por las noches trabajaba como conductor de combi, fue la chispa que encendió la indignación de decenas de transportistas en Ventanilla. Desde la madrugada, grupos de choferes bloquearon la avenida Gambetta con enormes llantas, exigiendo mayor seguridad y el fin de las extorsiones que, aseguran, los obligan a pagar cupos para poder trabajar.

La protesta rápidamente derivó en caos y paralizó el tránsito en una de las principales vías del Callao. Con el paso de las horas, la tensión fue en aumento. Manifestantes interceptaban buses de transporte público, obligaban a los pasajeros a bajar y lanzaban piedras contra vehículos que intentaban circular por la vía auxiliar.

La Policía Nacional llegó al lugar para liberar las vías bloqueadas, pero fue recibida con empujones y agresiones. En medio del enfrentamiento, incluso una fiscal que participaba en la supervisión fue alcanzada por piedras lanzadas desde la multitud. Los agentes respondieron con bombas lacrimógenas para dispersar a los manifestantes, mientras intentaban restablecer el orden y permitir el paso de los vehículos varados.

TRÁNSITO RESTABLECIDO PARCIALMENTE

Tras casi seis horas de tensión, el tránsito fue restablecido parcialmente y los transportistas se retiraron del lugar. Sin embargo, advirtieron que retomarán las protestas si las autoridades no garantizan seguridad frente a las mafias que controlan las rutas en Ventanilla.