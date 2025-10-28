“Los Chukys del Callao” estarían detrás del crimen de chofer en avenida Gambetta

José Esqueche Ñingles, de 47 años, fue asesinado la noche del lunes en el distrito de Ventanilla. Conocido entre sus compañeros como “Brujito”, este padre de familia trabajaba como mecánico durante el día y, por las noches, manejaba una combi alquilada para generar ingresos adicionales. Su esfuerzo diario quedó truncado cuando sicarios a bordo de una motocicleta le dispararon en plena vía pública, a la altura del paradero Sol Gas, en la avenida Gambetta.

Según testigos, Esqueche fue atacado cuando se encontraba con un pasajero a bordo. Recibió al menos cuatro disparos que acabaron con su vida de forma instantánea. Familiares revelaron que el conductor venía recibiendo amenazas de extorsionadores que le exigían dinero a cambio de permitirle trabajar. “Le cobraban 10 soles por manejar, y ni siquiera era su carro”, contó una pariente entre lágrimas.

Compañeros transportistas denunciaron que las mafias de extorsión están tomando control de las rutas en Ventanilla, exigiendo pagos diarios de hasta 60 soles a los choferes. “Son los ‘Chukys del Callao’, ellos mandan mensajes con amenazas y hasta ponen sus nombres en los comunicados”, relató uno de los conductores, quien pidió mantener su identidad en reserva por temor a represalias.

'LOS CHUKYS'

Horas antes del crimen, los transportistas habían recibido un mensaje extorsivo firmado por “Los Chukys”, acompañado de una bala adherida a una hoja de papel. En el texto se advertía que los vehículos que no se “comunicaran” con la banda podrían ser atacados o incendiados. José Esqueche deja en la orfandad a su esposa y tres hijos menores.