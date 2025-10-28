El Agustino: conductores involucrados en choque entre tren y bus permanecen detenidos

Un grave accidente se registró en la mañana de este martes en la intersección de las avenidas Ferrocarril y José Carlos Mariátegui, en el distrito de El Agustino, donde un tren impactó contra un bus de transporte público que había invadido las vías férreas. Producto del choque, otros dos vehículos —un Tico gris y una camioneta negra— también resultaron afectados, dejando un saldo de diez personas heridas.

Según testigos, el bus de la empresa Santo Cristo de Pachacamilla permanecía detenido sobre las rieles debido a la congestión vehicular cuando fue embestido por el tren. “No había espacio para moverse, y el tren ya venía de frente”, relató un testigo del accidente. En el Tico viajaban tres personas; una de ellas, una joven odontóloga que se dirigía a su centro de trabajo, quedó atrapada entre los vehículos y sufrió una fractura en la rodilla, siendo trasladada de urgencia al Hospital Bravo Chico.

El chofer del bus, identificado como Justino Ccoyo Curo, fue señalado como principal responsable del siniestro. De acuerdo con la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), aunque contaba con licencia de conducir, no estaba habilitado para prestar el servicio de transporte público. Por ello, será sancionado con una multa de 2,675 soles y la retención de su licencia, mientras que la empresa de transporte también enfrentará una sanción económica similar.

INVOLUCRADOS ESTÁN DETENIDOS

Los tres conductores implicados y el operario del tren fueron trasladados a la comisaría de El Agustino para las pruebas de alcoholemia y los exámenes del médico legista. La ATU reiteró que el cruce donde ocurrió el accidente carece de señalización adecuada, lo que será evaluado por las autoridades para evitar nuevos incidentes en la zona.