Cruces peligrosos: choque entre bus y tren revela falencias en vías férreas

El violento choque entre un tren y un bus de transporte público en El Agustino no fue un hecho aislado, sino la evidencia de un problema que se repite a diario. “Esto sucede en cada momento”, reconoció el gerente de Seguridad Ciudadana del distrito, al describir cómo los conductores invaden las vías férreas ignorando la semaforización y las señales de advertencia. La escena, más que un accidente, parece la crónica de una imprudencia anunciada.

A lo largo de su recorrido entre Lima y Chosica, el tren atraviesa 56 cruces, de los cuales 49 han sido catalogados como de extremo peligro. La mayoría carece de semáforos, tranqueras o presencia policial, lo que convierte cada intersección en una trampa latente. En el cruce de la avenida Primero de Mayo, por ejemplo, los vehículos se amontonan sin orden mientras algunos intentan ganar segundos sin medir el riesgo.

Para Luis Quispe Candia, presidente de la ONG Luz Ámbar, la responsabilidad es compartida, pero el Estado no puede desentenderse. “Todo vehículo que cruza una línea férrea debe detenerse cinco metros antes. Eso no se cumple. Urge instalar tranqueras y alarmas y delimitar el paso de peatones y autos”, señaló. Además, insistió en que la educación vial debe incorporarse desde las escuelas como política pública sostenida.

VECINOS AFECTADOS

Mientras tanto, el caos continúa. Conductores atrapados en el tráfico optan por invadir las vías, peatones cruzan sin mirar y la policía brilla por su ausencia. “Lima es una jungla”, resume un vecino resignado, mientras el tren vuelve a sonar su bocina y todos parecen confiar, una vez más, en la suerte antes que en el respeto a las normas.