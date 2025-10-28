Cae presunta integrante del 'Tren de Aragua': era buscada por secuestro de exalcalde en Chile

Una peligrosa integrante del 'Tren de Aragua' fue capturada en Lima. Se trata de Daybelis Joselín Puerta Puerta, ciudadana venezolana de 22 años, quien era buscada por la justicia chilena por su presunta participación en el secuestro del exalcalde del distrito de Macul, Gonzalo Montoya, ocurrido en junio de este año. La madrugada de este martes 28, agentes de la Policía Nacional lograron detenerla en inmediaciones del centro comercial Risso, en Lince.

Durante la intervención, la joven intentó destruir su teléfono celular para evitar que se revisara su contenido. Según informó el general Manuel Lozada, director de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (Dirnic), “el grupo especial contra el crimen organizado ha logrado la ubicación y captura de una importante integrante de la organización criminal transnacional Tren de Aragua”.

NOTIFICACIÓN ROJA DE INTERPOL

Daybelis Puerta tenía una notificación roja de Interpol, lo que significa que era buscada en más de 190 países. De acuerdo con la investigación internacional, durante el secuestro del exalcalde chileno, la mujer ingresó a la vivienda de la víctima y, en una videollamada con sus cómplices, lo obligó a revelar el lugar donde guardaba 5 mil dólares, dinero que se llevó en una bolsa de basura. En Perú, además, se habría dedicado al cobro de cupos y trata de personas entre mujeres de su misma nacionalidad vinculadas al meretricio clandestino.

Las autoridades informaron que la detenida habría ingresado al Perú en julio pasado huyendo de la justicia chilena. Tras su captura, el equipo especial GRECCO coordina con la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) para definir los detalles del proceso de extradición, con el fin de que la acusada responda ante los tribunales de Santiago por los graves delitos que se le imputan.