Miraflores: cae banda de falsos taxistas que asaltaba a mujeres en calle de las Pizzas

En una intensa persecución registrada en pleno corazón de Miraflores, agentes de la División de Investigación de Robos de la Policía Nacional lograron capturar a dos falsos taxistas que se dedicaban a asaltar a mujeres durante la madrugada. Las imágenes muestran el momento exacto en que los efectivos reducen a los delincuentes en la avenida Ricardo Palma, tras una intervención planificada con apoyo de la División de Inteligencia.

Los detenidos fueron identificados como Carlos Alonso César Jurado (21) y Carlos Chávez Coronado (29), ambos con antecedentes policiales. De acuerdo con las investigaciones, los sujetos esperaban a sus víctimas —principalmente mujeres que salían de locales nocturnos en la calle de las Pizzas— para secuestrarlas, robarles sus pertenencias y obligarlas, bajo amenazas, a realizar pagos con sus tarjetas bancarias mediante POS adulterados.

El jefe de la División de Robos, coronel PNP Juan Carlos Montúfar, precisó que los detenidos operaban con vehículos de placas imantadas y contaban con cómplices que las ayudaban a someter a las víctimas. “Se trata de delincuentes que combinaban el robo con secuestros cortos y tocamientos indebidos, abandonando luego a las víctimas en zonas desoladas”, señaló el oficial.

RECONOCIMIENTO FACIAL

Gracias al sistema de inteligencia artificial y reconocimiento facial de la Municipalidad de Miraflores, se pudo identificar los vehículos y rastrear sus desplazamientos en registros del 10 y 24 de octubre. Los rostros de los detenidos ya han sido incorporados a la base de datos municipal para prevenir nuevos delitos en el distrito.