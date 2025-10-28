Caso de policía asesinado en Carabayllo: PNP se descarta ninguna hipótesis sobre el crimen

El Comandante General de la PNP, Óscar Arriola, indicó que no se descarta ninguna hipótesis, incluyendo un posible nexo del crimen con la pareja del joven policía.

El vehículo en el que fue asesinado el alférez de la Policía Nacional, Jordy Escobedo Mori, ha generado interrogantes sobre su propietario real. Los registros públicos indicaban inicialmente que el automóvil pertenecía a Rubén Edgardo Álvarez Peña desde 2022, pero nuevas declaraciones han complicado la versión oficial.

Álvarez Peña explicó ante las autoridades que el auto estaba registrado a su nombre porque era un préstamo familiar. Posteriormente, se identificó a Luis Alberto Bocanegra Delgado como el verdadero propietario del vehículo. Bocanegra explicó que no conocía personalmente al alférez Escobedo, aunque un amigo suyo sí mantenía contacto con la familia de la víctima. El automóvil no estaba vendido formalmente, ya que el trámite estaba sujeto a la autorización del banco por una compra de deuda pendiente.

El 27 de octubre, Rubén Álvarez fue el único que pudo declarar ante la División de Investigación de Homicidios (DIRINCRI). Se espera que Luis Alberto Bocanegra brinde su manifestación este martes 28 de octubre, lo que podría aportar información clave para la investigación.

HIPÓTESIS DEL CRIMEN

El Comandante General de la PNP, Óscar Arriola, indicó que no se descarta ninguna hipótesis, incluyendo un posible nexo del crimen con la pareja del joven policía. “No se puede descartar nada. Son investigaciones técnicas, se utiliza un método científico; la ciencia de la criminalística es la que proporciona pruebas indubitables como resultados de peritajes”, afirmó Arriola.