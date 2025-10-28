“Los Gallegos” estarían detrás de crimen de dos motorizados en Los Olivos

Una tarde de violencia estremeció Lima Norte. A la 1:17 p.m. del pasado sábado 25, dos jóvenes venezolanos que avanzaban en motocicleta por la avenida Universitaria, rumbo a Los Alisos, fueron interceptados y asesinados a balazos por sicarios. Las víctimas, identificadas como Christian Méndez Arellanos y su acompañante, cayeron bajo una lluvia de disparos mientras los atacantes huían gritando: “¡Somos Los Gallegos!”.

El crimen, perpetrado en pleno estado de emergencia, expone la presencia activa de esta organización criminal, considerada uno de los brazos del Tren de Aragua. Según el comandante (r) Rivadeneyra, exjefe de la Brigada Especial contra el Crimen de Lima Norte, Los Gallegos operan en distritos como Los Olivos, San Martín de Porres y parte del Callao, zonas que estarían bajo la amenaza de grupos dedicados a la extorsión y el sicariato.

Tras ser acorralados en Lima por intervenciones policiales, Los Gallegos se habían desplazado hacia regiones como Arequipa y Trujillo, donde también fueron golpeados con capturas importantes. Sin embargo, una facción del grupo retornó a la capital para tomar el control de un nuevo negocio ilícito: la extorsión a cobradores del “gota a gota”, quienes se movilizan en motocicletas y operan en rutas definidas por toda Lima Norte.

GUERRA POR CUPOS

De acuerdo con las investigaciones, cada ruta de cobradores paga cupos a bandas que dominan el territorio, y Los Gallegos estarían intentando apoderarse de estas zonas y del transporte informal. “Están amenazando a los propietarios de vehículos y obligándolos a vender sus unidades para controlar las rutas”, advirtió Rivadeneyra. El mensaje dejado tras el asesinato de los dos venezolanos parece claro: una declaración de poder en medio de una guerra criminal que se recrudece en las calles limeñas.