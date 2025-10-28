Toque de queda en evaluación: gremios de entretenimiento y restaurantes rechazan la medida

El Gobierno del presidente interino José Jerí admitió que viene evaluando establecer un toque de queda como parte de las medidas para enfrentar la creciente criminalidad en Lima y Callao. Sin embargo, la medida ha generado una ola de reacciones desde distintos sectores económicos.

Walter Dolorier, presidente de la Asociación de Empresarios Artísticos, manifestó su rechazo a la propuesta. “No se trata de hacer un toque de queda y cerrar los eventos”, enfatizó. Cabe mencionar que la industria del entretenimiento aún se recupera tras los efectos económicos de la pandemia.

En la misma línea, José Luis Silva, representante de la Unión de Gremios y Asociación de Restaurantes del Perú, calificó la medida como un error que perjudicaría la economía nocturna. “En Lima hay más de mil negocios que trabajan en la madrugada", advirtió.

ALCALDES A FAVOR DE TOQUE DE QUEDA

Por su parte, el alcalde de San Martín de Porres, Hernán Sifuentes, consideró que la medida debe analizarse a profundidad, ya que solo en su distrito existen unos 2,500 locales con horario nocturno que podrían verse afectados. “Son acciones que deben aplicarse con investigación e inteligencia”, sostuvo. En tanto, el alcalde de Los Olivos expresó su apoyo a un eventual toque de queda, aunque propuso que este sea focalizado para no perjudicar la economía local.