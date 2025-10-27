Cercado de Lima: intervienen stands de venta de celulares de dudosa procedencia en 'La Cachina'

En un megaoperativo, la Policía Nacional del Perú (PNP) intervino diversos puntos de venta de celulares de dudosa procedencia en el centro comercial ‘La Cachina Fashion’, ubicado en el Cercado de Lima.

El general Hugo Felipe Monroy, jefe de la Región Policial Lima, informó que se intervinieron 44 stands, con la detención de 15 personas y la recuperación de 154 celulares. Además, se incautaron herramientas de construcción.

El operativo también permitió detener a una mujer que intentaba sacar 24 celulares escondidos en un coche de bebé, 4 de los cuales figuran como robados.

CELULAR ROBADO

En un hecho curioso, durante la intervención, uno de los celulares incautados comenzó a sonar: era la llamada del propietario del equipo, quien minutos antes había sido víctima de un robo. Los efectivos destacaron la importancia de denunciar estos delitos para recuperar los equipos.