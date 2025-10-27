Surquillo: intervienen local y hallan 500 chips telefónicos listos para su venta informal

Agentes de la División de Investigación de Estafas de la Dirincri intervinieron un local en el distrito de Surquillo donde se encontraron más de 500 chips telefónicos que eran ofrecidos para su venta informal. En el lugar fueron detenidos varios sujetos implicados en la presunta comercialización ilegal de estos dispositivos, los cuales serían utilizados para actividades ilícitas.

El coronel PNP Freddy Delgado de la Torre, jefe de la citada división, informó que el operativo forma parte de un plan de control destinado a erradicar los puntos de venta no autorizados de chips, debido a que su adquisición irregular facilita la creación de líneas telefónicas usadas para estafas, extorsiones y otros delitos cibernéticos.

Durante la intervención se comprobó que los chips no contaban con registro ni documentación válida de las empresas operadoras, por lo que fueron incautados para las diligencias correspondientes. Además, se verificó que el establecimiento no cumplía con las normas de funcionamiento comercial exigidas por la comuna.

¿LOCAL SERÁ CLAUSURADO?

El alto mando policial indicó que será la Municipalidad de Surquillo la encargada de evaluar la clausura definitiva del local. Asimismo, Delgado de la Torre aseguró que los operativos continuarán en los próximos días en distintos puntos de Lima con el objetivo de desarticular las redes dedicadas al comercio informal de chips y prevenir el uso delictivo de líneas móviles.