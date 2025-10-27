Suboficial de la Marina asesina a su expareja: familia de víctima exige cadena perpetua

Krystal Eneque Mendoza, una joven de 27 años, fue brutalmente asesinada por su expareja, el suboficial de la Marina de Guerra del Perú, Aarón Humberto Zavaleta Vernazza, en un hotel del distrito chalaco de La Perla.

Horas antes del crimen, Krystal había denunciado a Zavaleta por agresión física y psicológica. Su madre, Tania Mendoza, logró grabar un video en el que se evidencian las amenazas del militar. Pese a las advertencias, el 24 de octubre, Zavaleta acudió al centro de trabajo de Krystal con el pretexto de buscar a un compañero de ella.

Según su propia confesión ante las autoridades, la contactó después de ser visto en el lugar y la convenció para que se encontraran en un hotel. Una vez en la habitación, la discusión escaló. De acuerdo con la confesión del feminicida, Zavaleta tomó el celular de Krystal y encontró un mensaje que le habría provocado celos.

FEMINICIDIO CALIFICADO

Para la abogada de la familia, Génesis Chávez, este caso es un claro ejemplo de feminicidio calificado. “Estamos pidiendo cadena perpetua. No fue un accidente, fue un crimen planificado y cometido con crueldad”, afirmó. Aarón Zavaleta Vernazza permanece detenido y cumple 14 meses de prisión preventiva, mientras el Ministerio Público continúa con las investigaciones que determinarán su condena final.