¡Pistas de terror! Avenidas principales de Lima lucen agrietadas y llenas de baches

Pistas agrietadas, foradas y abandonadas. Así se encuentran varias avenidas principales de la capital, donde miles de vehículos circulan a diario sorteando huecos que no solo dificultan el tránsito, sino que también ponen en peligro la vida de los conductores.

En un recorrido realizado por la avenida Benavides, una de las arterias más transitadas de Lima, se constató el grave deterioro del asfalto, especialmente en el tramo que cruza el distrito de Miraflores. Grandes orificios y rajaduras dividen los carriles, obligando a los conductores a realizar peligrosas maniobras para continuar su ruta.

En la cuadra 21 de Benavides, los baches alcanzan más de un metro de extensión. Más adelante, cerca del óvalo Higuereta, la situación se repite: los vehículos saltan al pasar por los baches o reducen drásticamente la velocidad, generando embotellamientos.

La situación no mejora hacia el centro de Lima. En el distrito de Breña, las calles lucen en condiciones aún peores. Piedras de gran tamaño y huecos improvisadamente cubiertos evidencian la falta de mantenimiento. “Así se pasa todos los días, bajamos la velocidad para no dañar el auto”, comentaron los vecinos.

MUNICIPIO DE MIRAFLORES RESPONDE

Ante las críticas, la Municipalidad de Miraflores informó que el alcalde Carlos Canales sostendrá una reunión con su par de Lima, Renzo Reggiardo, para destrabar la ejecución de una obra de rehabilitación solicitada por el municipio, pero que aún no cuenta con la aprobación del Instituto Vial de Lima (IVERMET).