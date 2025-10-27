Caen “Los clonadores del mal” en SJL: manipulaban IMEI de celulares robados

Fueron capturados tres integrantes de una red dedicada a recibir y reprogramar celulares robados. Uno de ellos, alias “Jean”, ya tenía antecedentes.

La División de Investigación contra el Crimen Organizado logró desarticular una peligrosa banda de “clonadores de celulares” que operaba en San Juan de Lurigancho. Los delincuentes recibían teléfonos manchados de sangre, producto de robos y asesinatos, y se encargaban de extraer toda la información bancaria de las víctimas antes de realizar su jugada final: asignarles un nuevo IMEI, clonando el número de equipos “limpios” para que pudieran volver a funcionar en el mercado negro.

El coronel José Manuel Cruz Chamba, jefe de dicha división, informó que entre los detenidos se encuentra Jean Pool Manrique Jara, de apenas 23 años, considerado uno de los principales “flasheadores” del país. Este sujeto ya contaba con comparecencia con restricciones tras haber sido intervenido en julio por delitos similares. Junto a él fueron capturados Carlos Gabriel Castro Nazario, alias “Gaby”, y Nayeli Alexandra Bringas Torres, quienes integraban su red de receptación agravada.

Durante el operativo, los agentes hallaron 58 celulares en pleno proceso de manipulación, además de chips, herramientas de flasheo y computadoras portátiles usadas para cambiar la identidad electrónica de los equipos. La Policía detalló que 19 de los teléfonos incautados ya han sido identificados gracias a una labor articulada con el OSIPTEL. “Incluso encontramos celulares solicitados por terceros, como si pidieran comida, para burlar a las autoridades”, reveló el coronel Cruz Chamba.

DETENCIÓN PRELIMINAR

Los tres detenidos permanecen con siete días de detención preliminar judicial mientras se desarrollan las diligencias e investigaciones correspondientes. La Policía no descarta que detrás de esta red existan nexos con organizaciones criminales dedicadas al robo violento y asesinato para obtener equipos de alta gama, que luego eran devueltos al mercado bajo una nueva identidad digital.