Villa María del Triunfo: Mafia exige 20 mil soles a comerciante y envía balas a su casa

Una comerciante del distrito de Villa María del Triunfo (VMT) vive momentos de terror tras las constantes amenazas que recibe desde hace varios meses por parte de una banda criminal dedicada a la extorsión, la cual le exige el pago de 20 mil soles por una supuesta deuda que, según asegura, ella nunca adquirió.

Según la denunciante, las amenazas llegan a través de WhatsApp, donde los delincuentes le envían fotografías de sus locales comerciales, así como también información personal de ella, de su familia y de sus trabajadores. Indicó que estos mensajes intimidatorios se registran desde agosto.

Las intimidaciones se intensificaron en las últimas semanas, cuando una mujer desconocida llegó hasta su vivienda para exigirle el pago de la presunta deuda. “Una mujer me increpó y me dijo que le pague la deuda”, relató.

La víctima señaló que, al ser descubierta grabando a la presunta extorsionadora, esta la atacó violentamente. “Ella me pegó, me jaló de los pelos y me pateó en el suelo”, denunció, agregando que teme por su vida tras recibir amenazas como colocarle una bomba en su vivienda. “Me han enviado balas a mi casa”, afirmó.

VÍCTIMA EXIGE PROTECCIÓN

La mujer informó que ya presentó la denuncia correspondiente en la comisaría de José Gálvez, en Villa María del Triunfo, donde se dispuso vigilancia permanente en su vivienda y negocio. También acudió a la Fiscalía, aunque señaló que hasta el momento no ha sido notificada y las investigaciones no avanzan. “Pido a las autoridades que vean mi caso”, expresó.