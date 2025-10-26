Dictan prisión preventiva para chofer que atropelló a taxista en San Borja

La justicia ordenó nueve meses de prisión preventiva para Cristian Luis Rodríguez Rojas, conductor de un bus de transporte público acusado de causar la muerte de Víctor Álvarez, un taxista de 63 años. El hecho ocurrió en la Panamericana Sur, en el distrito de San Borja, luego de una acalorada discusión por un espejo retrovisor roto. Según las imágenes de seguridad, Rodríguez Rojas aceleró su vehículo y arrolló al taxista, quien quedó atrapado entre ambas unidades y falleció de forma instantánea.

Familia exige sanción ejemplar y cuestiona control del MTC

Los familiares de la víctima despidieron entre lágrimas a Víctor Álvarez, recordado por su alegría y por más de cuatro décadas al volante. “No quiero solo nueve meses, quiero cadena perpetua”, expresó entre sollozos uno de sus parientes. El caso ha reavivado las críticas hacia el control de licencias en el país, pues el chofer del bus acumulaba más de 200 puntos en infracciones y debió tener su brevete cancelado. Pese a ello, seguía conduciendo y su unidad, además, carecía de SOAT vigente.

De acuerdo con los registros, Rodríguez Rojas había recibido una última papeleta el pasado 30 de septiembre, lo que demuestra que continuaba al volante pese a haber superado ampliamente el límite de 100 puntos establecido por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Este hecho ha generado indignación entre los familiares, quienes cuestionan cómo un conductor con semejante historial pudo seguir trabajando en el transporte público.

Por su parte, la hija del fallecido, Silvana Álvarez, pidió recordar a su padre por los buenos momentos compartidos y confió en que la justicia actúe con severidad. Las autoridades han señalado que las imágenes registradas por testigos o pasajeros del bus serán determinantes para fortalecer las investigaciones y definir la situación legal del responsable, actualmente internado en un penal.