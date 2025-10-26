Adolescente de 16 años fue asesinada por asfixia: principal sospechoso sería expareja de su prima

El caso de la joven de 16 años que fue hallada sin vida en su vivienda, inicialmente atribuido a una descarga eléctrica mientras cargaba su celular, ha tomado un rumbo distinto tras los resultados de la necropsia. El informe forense determinó que la verdadera causa del deceso fue asfixia mecánica por estrangulamiento, descartando así la versión preliminar que apuntaba a un accidente doméstico.

Fiscalía solicita prisión preventiva para principal sospechoso

Las autoridades han identificado como principal sospechoso a José Gregorio Plaza, expareja de la prima de la víctima, quien tenía acceso a la vivienda pese a encontrarse separado. De acuerdo con la investigación, el hombre presentaba lesiones similares a las que se observaron en el cuerpo de la adolescente, además de haber incurrido en contradicciones durante sus primeras declaraciones. Actualmente, se encuentra detenido por 72 horas, mientras la fiscalía ha solicitado prisión preventiva en su contra por presunto feminicidio.

La familia de la menor exige que la justicia actúe con rapidez ante el riesgo de fuga del investigado. “Queremos que el proceso se acelere porque tememos por nuestra seguridad”, declaró uno de los parientes. El crimen ocurrió el pasado 13 de octubre y ha generado gran indignación en la comunidad.

Vecinos y allegados realizaron una vigilia en memoria de la adolescente, a quien recuerdan como una joven llena de aspiraciones y metas. Según contaron sus familiares, soñaba con estudiar turismo y ya se había preparado para iniciar su formación. Su entorno exige que el caso se esclarezca por completo y que el responsable reciba la sanción correspondiente.