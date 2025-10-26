Curwen denuncia amenazas de muerte y extorsión por parte de presunta banda criminal

El periodista y creador de contenido Víctor Caballero, conocido en redes sociales como Curwen, ha hecho pública una grave denuncia a través de la plataforma X (antes Twitter), donde afirma estar siendo víctima de extorsión. Según su testimonio, sujetos que se identificarían como integrantes de la banda Los Injertos de Villa María del Triunfo le exigen el pago de 300 soles semanales a cambio de “protección”, bajo amenaza de atentar contra su vida y la de su madre.

Las comunicaciones, que habrían llegado mediante mensajes directos y WhatsApp, incluyen advertencias explícitas sobre su rutina diaria, lo que evidencia un seguimiento al periodista. Uno de los extorsionadores incluso se habría identificado con nombre y apellido, demostrando la audacia con la que estos grupos delictivos operan actualmente, sin temor a la acción policial.

Extorsión digital: nueva modalidad del crimen organizado

El caso de Curwen refleja un preocupante avance de la delincuencia hacia el entorno digital. Las redes sociales y plataformas de streaming, antes espacios de entretenimiento y libre expresión, están siendo utilizadas por bandas criminales para intimidar y extorsionar a comunicadores y figuras públicas. Esta modalidad, conocida como “chalequeo”, consiste en exigir dinero a cambio de supuesta protección frente a otras organizaciones delictivas.

Cabe recordar que no es la primera vez que el periodista sufre amenazas. Meses atrás, Curwen reportó haber recibido un mensaje en el que se le advertía de un posible ataque con explosivos. El reciente episodio evidencia que las extorsiones en el ámbito digital están tomando fuerza y que las autoridades deberán ampliar su capacidad de respuesta frente a este tipo de delitos.