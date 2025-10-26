Ataque armado en San Martín de Porres deja a un hombre herido: tres sujetos lo persiguieron hasta una bodega

Un nuevo episodio de violencia se registró en la Asociación Señor de los Milagros, en el distrito limeño de San Martín de Porres, cuando un vecino fue atacado a balazos mientras salía de una bodega. De acuerdo con las primeras informaciones, tres hombres ingresaron al pasaje principal del vecindario y uno de ellos abrió fuego de forma directa contra la víctima, desatando el pánico entre los residentes.

Vecinos en alerta tras violento ataque

El hecho ocurrió frente a una vivienda de color amarillo, donde varios disparos impactaron también contra un vehículo estacionado y una casa contigua. Según los testigos, el atacante aceleró el paso antes de disparar repetidas veces, mientras sus dos cómplices esperaban para huir. La víctima, herida, intentó escapar de la zona mientras era perseguida por los agresores, quienes luego fugaron con rumbo hacia la avenida Los Alisos.

Hasta el momento, la Policía Nacional del Perú ha iniciado las investigaciones para identificar y capturar a los responsables de este atentado. Se conoció que el agraviado permanece internado con lesiones producto del ataque, aunque su estado de salud no ha sido precisado oficialmente.

A pesar de la gravedad del incidente, la bodega donde ocurrió el tiroteo continúa operando con normalidad. Los vecinos, sin embargo, expresaron su preocupación por el incremento de hechos violentos en la zona, recordando que si bien antes habían presenciado discusiones o peleas, nunca un atentado con armas de fuego de tal magnitud.