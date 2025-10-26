Asesinan a transportista en la avenida Néstor Gambeta en pleno estado de emergencia

Un nuevo crimen sacude las calles del Callao pese al vigente estado de emergencia. Leoncio Sandoval Castro, de 53 años, fue asesinado a balazos cuando conducía una combi de la empresa Mariscal Castilla por la avenida Néstor Gambeta. El ataque, perpetrado por sicarios a bordo de una motocicleta, también dejó herido a un pasajero, quien fue trasladado al hospital Sabogal y se encuentra fuera de peligro.

Vecinos denuncian falta de control y efectividad del estado de emergencia

El atentado ocurrió en la cuadra 11 de la avenida Néstor Gambeta, zona conocida por el tránsito constante de vehículos pesados. Según fuentes policiales, la unidad de transporte público venía siendo extorsionada por delincuentes que exigían pagos diarios para permitir su circulación. Este hecho refuerza la hipótesis de que el crimen estaría vinculado al cobro de cupos, una práctica que sigue golpeando al gremio de transportistas en el primer puerto.

Los residentes del sector expresaron su indignación ante la falta de resultados de las medidas de seguridad implementadas por el Gobierno. “Por gusto el estado de emergencia, ya ni se ven los militares”, reclamó uno de los vecinos que presenció el violento ataque. En lo que va del año, decenas de choferes han sido víctimas de mafias dedicadas a la extorsión, sin que se observe una disminución significativa de la criminalidad.

Las cámaras de videovigilancia del Callao captaron el momento del atentado, imágenes que ya fueron entregadas a la Policía Nacional del Perú para la identificación del responsable. Mientras las autoridades aseguran que reforzarán los operativos, la población chalaca exige resultados concretos frente a una violencia que no da tregua, incluso en medio de un estado de excepción que debería garantizar el orden y la seguridad.