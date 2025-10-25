Independencia: mototaxistas exigen mayor seguridad tras ataque contra unidad

Un nuevo ataque extorsivo se registró en el distrito de Independencia, donde delincuentes encapuchados incendiaron una mototaxi perteneciente a la Asociación de Servicio Especial Aravicus. Antes del siniestro, uno de los sujetos lanzó un mensaje amenazante dentro de la unidad, y minutos después, regresaron para prender fuego al vehículo, dejando pérdidas totales. Cámaras de seguridad captaron el momento en que los atacantes huyen del lugar mientras la mototaxi arde en llamas.

Vecinos de la zona del Paraíso Alto alertaron que el ataque ocurrió sin presencia policial y que la zona se ha convertido en “una bomba de tiempo”. Testigos indicaron que los delincuentes ya habían atentado contra otras unidades de la misma asociación. “Prácticamente están apuntando contra nuestra única herramienta de trabajo y con nuestras familias”, declaró uno de los afectados. En los últimos nueve días, los mototaxistas han sufrido tres atentados similares, todos en un radio de pocas cuadras.

Los peritos de criminalística confirmaron que los hechos guardan relación con un mensaje extorsivo hallado en el lugar. En el papel, los criminales advertían: “El problema no es contigo, sino con tu presidente. No llamen a los tombos porque ellos chambean para mí”. Según los trabajadores, la banda exige 15 mil soles como cuota inicial y 5 soles diarios por cada unidad, bajo amenaza de seguir atacando los vehículos y a sus familias.

EXIGEN MAYOR PATRULLAJE

Pese al estado de emergencia vigente, los mototaxistas denunciaron la falta de patrullaje en la zona y la indiferencia de las autoridades. “No hay vigilancia, no hay apoyo. En vez de protegernos, nos culpan o dicen que tenemos problemas con los vecinos”, relató una víctima entre lágrimas. La PNP y la Fiscalía ya iniciaron las investigaciones para identificar a los responsables, que serían los mismos sujetos que grabaron sus ataques anteriores.