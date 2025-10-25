SMP: intervienen a extranjeros vinculados al ‘gota a gota’ y trata de personas

Una intervención policial en un hostal del distrito de San Martín de Porres permitió la intervención de varios ciudadanos extranjeros involucrados en delitos de préstamo ilegal bajo la modalidad del gota a gota y trata de personas. Según las investigaciones, el lugar funcionaba como centro de operaciones de una organización criminal que operaba desde hace varios meses en la zona norte de Lima.

El general José Zavala, jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), informó que durante el operativo se hallaron municiones, explosivos y dinamita lista para ser utilizada. “Ellos viven ahí de manera permanente y sería su centro de operaciones. Se ha encontrado dinamita y otros elementos que confirman sus actividades ilícitas”, precisó el oficial.

La principal actividad del grupo, conformado por ciudadanos ecuatorianos, peruanos y venezolanos, estaría vinculada a la trata de personas a través del proxenetismo. Además, algunos de los intervenidos también se dedicaban al préstamo gota a gota, modalidad de extorsión que ha proliferado en distintas zonas del país.

NEUTRALIZAN EXPLOSIVOS

El coronel Roger Cano, jefe de la Brigada Especial contra el Crimen (BRECC Lima Norte), explicó que la operación se inició tras un enfrentamiento armado entre dos bandas rivales por el control del proxenetismo en el sector. Personal de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) acudió al lugar para neutralizar los materiales hallados, mientras que los detenidos fueron trasladados a la DEPINCRI del distrito para las diligencias correspondientes.