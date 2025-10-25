Guerra de bandas deja dos muertos en Los Olivos: facción de “Los Gallegos” estaría detrás de ataques

Una tarde de terror se vivió este sábado en el distrito de Los Olivos, donde dos motorizados fueron asesinados en distintos puntos de la avenida Universitaria, en lo que se presume fue una guerra de bandas por el control del cobro de cupos. Las cámaras de seguridad registraron los ataques, ocurridos casi de manera simultánea, dejando escenas de pánico entre los vecinos.

En uno de los videos se observa a dos sujetos conversando frente a una pollería, cuando aparecen otros dos hombres en motocicleta y abren fuego sin mediar palabra. Tras la ráfaga de disparos, se escucha una voz que grita: “Somos los Gallegos”, lo que ha despertado las alarmas en las autoridades, pues esta sería una facción del Tren de Aragua que se expande en Lima Norte. La víctima murió en el acto, pese a que los sicarios continuaron disparando incluso después de caer al suelo.

Minutos después, a solo dos cuadras del primer ataque, otro hombre fue perseguido y ejecutado cuando intentaba escapar en su motocicleta. De acuerdo con los testigos, el vehículo de la víctima quedó atascado en una zona con trabajos de Sedapal, lo que facilitó que sus atacantes lo alcanzaran y lo acribillaran. Vecinos aseguraron que ambos crímenes estarían relacionados y que las víctimas habrían participado en cobros extorsivos a negocios del sector.

DILIGENCIAS EN CURSO

Agentes de la División de Criminalística y Homicidios de la PNP llegaron al lugar para cercar las zonas y recoger evidencias. Las autoridades investigan si ambos asesinatos forman parte de una disputa interna entre bandas extranjeras que operan en Lima Norte, en medio del avance del crimen organizado y las extorsiones que golpean a empresarios y comerciantes.