Miraflores: capturan a falsos colectiveros con armas de fuego

Lo que parecía un simple viaje en colectivo casi termina en tragedia. Dos hombres fueron capturados por agentes de la División de Inteligencia de la Dirincri cuando se hacían pasar por choferes de transporte informal en pleno distrito de Miraflores. Según la Policía, estos sujetos esperaban a sus víctimas en los alrededores de discotecas y zonas concurridas para interceptarlas y someterlas a diversos delitos.

De acuerdo con el coronel Juan Carlos Montúfar, jefe de la unidad a cargo del operativo, ambos detenidos —identificados como César Carlos y Carlos Chávez— planeaban robar, secuestrar e incluso agredir sexualmente a jóvenes bajo el falso servicio de transporte. Los agentes lograron ubicarlos tras un seguimiento de inteligencia y una persecución que terminó con su arresto antes de que pudieran concretar sus crímenes.

Las investigaciones revelaron que los vehículos en los que se movilizaban, de placas T3Z-476 y BNA-482, ya habían sido incautados en ocasiones anteriores por su vinculación con otros hechos delictivos. Además, ambos implicados registran antecedentes por casos similares, incluyendo un incidente ocurrido en agosto, cuando uno de ellos intentó secuestrar a una pareja usando el mismo modus operandi.

HALLARON ARMAS DE FUEGO

Durante la intervención, se hallaron armas de fuego, una réplica de pistola, drogas y dos POS que utilizaban para vaciar el dinero de las tarjetas de sus víctimas. Los falsos colectiveros fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales, mientras la Policía exhorta a los ciudadanos a evitar el uso de transporte informal y denunciar cualquier intento de secuestro o robo.