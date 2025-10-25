Generación Z: nueva marcha concluye sin incidentes

La denominada Generación Z realizó este sábado una nueva jornada de protesta en el Centro de Lima, con motivo del fallecimiento del rapero Eduardo Ruiz Sanz, conocido como ‘Trvko’, quien perdió la vida durante las manifestaciones del pasado 15 de octubre. La movilización se inició en la Plaza Francia y culminó de manera pacífica frente al Palacio de Justicia, sin que se reportaran enfrentamientos ni daños materiales.

Durante el recorrido, los jóvenes realizaron plantones frente a medios de comunicación y organismos del Estado, exigiendo justicia por las víctimas de las protestas registradas durante el gobierno de Dina Boluarte. Los manifestantes también criticaron el estado de emergencia vigente y demandaron una investigación transparente sobre los casos de abuso policial.

En su discurso final, uno de los voceros del colectivo juvenil expresó que la marcha fue una muestra de unidad y respeto, e hizo un llamado a mantener la vía pacífica como forma de protesta. “Hoy hemos cerrado con broche de oro la marcha pacífica. Invitemos a que todos se retiren de forma educada y tranquila. Demos el ejemplo”, manifestó ante los asistentes.

CONVOCARÁN A PARO NACIONAL

Antes de concluir la movilización, los organizadores informaron que convocarán a un paro nacional para el próximo 14 de noviembre, con la participación de jóvenes de distintas regiones del país. La jornada estuvo acompañada por familiares de las víctimas de las protestas y por un homenaje en memoria de ‘Trvko’, cuya muerte continúa siendo investigada por el Ministerio Público.