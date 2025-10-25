San Miguel: policía frustra asalto a taxista y captura a delincuente

Un intento de asalto terminó en una intensa persecución y balacera en el distrito de San Miguel, luego de que un falso pasajero pidiera un servicio de taxi por aplicativo para cometer un robo. El hecho ocurrió en el cruce de las avenidas Precursores e Insurgentes, donde la rápida acción del personal policial permitió frustrar el delito y detener a uno de los implicados.

Según informó el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, el asalto quedó en grado de tentativa, pues los agentes actuaron justo cuando los delincuentes amenazaban al conductor para despojarlo del vehículo. “Se produjo un enfrentamiento armado entre efectivos policiales y los hampones, lo que permitió neutralizar la fuga”, explicó Arriola.

De acuerdo con el testimonio de la víctima, el supuesto pasajero alegó no tener sencillo para pagar el servicio, con el fin de ganar tiempo. En ese momento, un segundo delincuente apareció y lo encañonó. Sin embargo, un patrullero que se encontraba en la zona se percató de la situación e intervino rápidamente, iniciando el intercambio de disparos. Afortunadamente, no se registraron heridos.

ANTECEDENTES POR HOMICIDIO

Uno de los atacantes fue capturado e identificado como un exconvicto con antecedentes por homicidio en 2010, quien había salido de prisión el año pasado. En medio del caos, un mozo de chifa fue intervenido por error, aunque posteriormente la propia víctima aclaró que no se trataba del agresor. La Policía incautó un arma de fuego, un celular y seis casquillos, y continúa buscando al segundo implicado que logró escapar.