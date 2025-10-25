SJL: familiares de madre e hija asesinadas exigen justicia

Una madre y su hija fueron brutalmente asesinadas en San Juan de Lurigancho durante un asalto ocurrido en horas de la madrugada. Las víctimas, Karen Espinoza y Diana Harter, caminaban a pocas cuadras de su vivienda cuando fueron interceptadas por dos delincuentes, uno de ellos identificado como Carlos Jean Pierre Gutiérrez Torres, de 18 años, quien confesó haberlas apuñalado bajo los efectos de las drogas.

El propio asesino relató ante las autoridades que atacó a ambas mujeres “por robarles el celular”, acuchillando a una por la espalda y a la otra en el pecho. Las cámaras de seguridad registraron la secuencia del crimen: los sujetos las interceptan, forcejean y finalmente las apuñalan. Diana cae al suelo al intentar auxiliar a su hija, quien también muere tras intentar escapar.

Familiares y vecinos llegaron hasta la Depincri del sector para exigir justicia y manifestar su temor de que los responsables sean liberados debido a su edad. “No es posible que defiendan a delincuentes de 15 años. Queremos cadena perpetua”, expresó entre lágrimas uno de los familiares frente a los medios.

EXIGEN IMPONER MEDIDAS

Según el exviceministro del Interior, Julio Corcuera, la lucha debe empezar por el cierre de galerías como Las Malvinas, donde se comercializan equipos flasheados. “Quien habilita un celular robado colabora con el crimen”, advirtió, pidiendo sanciones efectivas para quienes participan en esta cadena que, directa o indirectamente, alimenta tragedias como la de Karen y Diana.