La Perla: exigen justicia para joven asesinada por suboficial de la Marina

Un nuevo caso de feminicidio conmociona al país. Aarón Humberto Zavaleta Bernazza, suboficial en actividad de la Marina de Guerra del Perú, asesinó a su ex pareja Krystal Kamila Eneque Mendoza, ambos de 27 años, en un hostal del distrito chalaco de La Perla. Minutos después del crimen, el agresor intentó quitarse la vida con su arma de fuego, pero fue detenido por la Policía tras un tenso operativo.

Según el testimonio de los familiares de la víctima, horas antes del asesinato, Krystal había acudido a la comisaría de San Miguel para denunciar a Zavaleta por acoso y violencia. La madre relató entre lágrimas que el marino la perseguía constantemente y le exigía retomar la relación. Un video grabado por la progenitora la madrugada del crimen muestra a la joven aterrada frente a su agresor, mientras este se negaba a abandonar la vivienda.

El general Isaac Candia, jefe de la Región Policial Callao, informó que el feminicida fue capturado en su domicilio, a pocas cuadras del lugar del asesinato. “Se encerró en una habitación con su arma, amenazando con quitarse la vida. El personal del SUAT logró intervenir tras derribar la puerta”, detalló el alto mando. Durante la negociación con la Policía, Zavaleta advirtió que “el único disparo que iban a escuchar sería el suyo”.

FAMILIA EXIGE JUSTICIA

El cuerpo de Krystal fue hallado en la habitación del hostal, mientras su familia exigía justicia y denunciaba la falta de acción policial pese a las advertencias previas. El detenido permanece en la Depincri de Bellavista bajo custodia, mientras la Fiscalía del Callao abrió investigación por el delito de feminicidio agravado. La muerte de la joven se suma a la preocupante cifra de mujeres asesinadas en el país durante el 2025.