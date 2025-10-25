Cae integrantes de “La Santa Muerte”: sicarios planeaban nuevos atentados

Por mensajes y audios de WhatsApp, un joven identificado como Diego Armando Ríos Griman, alias “Flaco Diego”, ofrecía sus servicios criminales a otras mafias. “Vámonos a chambear al norte… entramos a bala… 100 soles diarios”, se leía en una de las conversaciones encontradas por la Policía Nacional tras su detención.

Según fuentes policiales, Ríos Griman, de 19 años, era miembro de la organización “La Santa Muerte”, banda que operaba desde San Juan de Miraflores, donde mantenían un “búnker” utilizado como centro de operaciones. En el lugar se incautaron armas, drogas y celulares robados, además de detener a cinco ciudadanos venezolanos que también integraban el grupo.

El coronel PNP Daniel Jares, jefe de la Divpol Sur 1, detalló que esta organización se dedicaba a robos agravados, extorsión, sicariato, venta de drogas y trata de personas, extendiendo sus actividades criminales a distintos distritos de Lima Sur. Los agentes lograron identificar los planes del “Flaco Diego” tras revisar su celular, donde coordinaba “trabajos” armados hacia el norte del país.

DILIGENCIAS EN CURSO

Los detenidos permanecen en la Depincri Surco mientras continúan las diligencias de ley. La intervención, realizada con apoyo del Ejército Peruano, forma parte de los operativos ejecutados en el marco del estado de emergencia vigente en Lima y Callao, medida que busca frenar el avance del crimen organizado en la capital.