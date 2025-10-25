Aeropuerto Jorge Chávez: LAP posterga cobro de TUUA internacional hasta el 7 de diciembre

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó que el concesionario Lima Airport Partners (LAP) ha dispuesto postergar el cobro de la TUUA de transferencia internacional, que entraba en vigor el 27 de octubre en el aeropuerto internacional Jorge Chávez, hasta el 7 de diciembre de 2025.

La medida temporal se adopta mientras se concluyen los procesos de revisión tarifaria y adecuación de la normativa correspondiente. La tarifa aeroportuaria o tarifa unificada de uso de aeropuerto (TUUA) está relacionada con los diversos servicios prestados por LAP a los pasajeros en las instalaciones del aeropuerto.

En un comunicado se detalla que el MTC y los ministerios de Economía y Finanzas y de Comercio Exterior y Turismo junto con el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) participaron en una mesa de trabajo en busca de consensos que beneficien a los usuarios.

Modificación contractual

El MTC agregó que "trabaja con Lima Airport Partners para concretar una modificación contractual que permita no cobrar la TUUA de transferencia nacional. Por el momento, el cobro de dicha tarifa se encuentra suspendido".

Asimismo, la cartera gestionará la modificación del Reglamento de la Ley de Aeronáutica Civil para garantizar que todos los costos del transporte aéreo se incluyan e informen de forma clara y transparente en los boletos de viaje.

Ositrán evalúa tarifas definitivas

Por su parte, Ositrán evalúa la fijación de las tarifas de transferencia definitivas, que serán aprobadas en las próximas semanas. "El Estado peruano reitera su compromiso de actuar con transparencia y responsabilidad, respetando los compromisos establecidos en los contratos de concesión y promoviendo la sostenibilidad del sector aéreo, el turismo y el bienestar de los usuarios", concluye el comunicado oficial.