Centro de Lima: incendio destruye galería ubicada a solo unos metros del Congreso

Según primeras informaciones, nueve unidades de los bomberos atienden la emergencia registrada en una galería ubicada a pocos metros del Congreso de la República.

El siniestro ocurre en un inmueble de la cuadra 6 del jirón Junín; en la mitad de la manzana, lo que dificulta el acceso de las unidades de los bomberos, informa RPP.

VENTA DE LANAS

Vecinos comenzaron a evacuar la zona ante el avance de las llamas. Los bomberos tratan de evitar que el fuego llegue a inmuebles aledaños, como el Mercado Central.

Comerciantes señalaron que se trataría de una galería donde se venden lanas. El siniestro código 2 se habría iniciado aproximadamente entre las 6:00 am y 7:00 am.