24 Horas Edición Sabatina

25/10/2025

Centro de Lima: incendio destruye galería ubicada a solo unos metros del Congreso

El siniestro se registró en un inmueble de la cuadra 6 del jirón Junín; en la mitad de la manzana, lo que dificulta el acceso de las unidades de los bomberos.



Según primeras informaciones, nueve unidades de los bomberos atienden la emergencia registrada en una galería ubicada a pocos metros del Congreso de la República.

El siniestro ocurre en un inmueble de la cuadra 6 del jirón Junín; en la mitad de la manzana, lo que dificulta el acceso de las unidades de los bomberos, informa RPP.

VENTA DE LANAS

Vecinos comenzaron a evacuar la zona ante el avance de las llamas. Los bomberos tratan de evitar que el fuego llegue a inmuebles aledaños, como el Mercado Central.

Comerciantes señalaron que se trataría de una galería donde se venden lanas. El siniestro código 2 se habría iniciado aproximadamente entre las 6:00 am y 7:00 am.


Temas Relacionados: AlmacénBomberosCongresoIncendioJirón Junín

También te puede interesar:

BANNER