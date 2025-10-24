Delincuentes aprovechan ausencia del actor y vacían su cuarto en El Agustino

El actor Carlos Hurtado sufrió un robo en su vivienda del distrito de El Agustino, donde delincuentes aprovecharon que trabajaba de madrugada para irrumpir y dejar prácticamente vacía su habitación. Los criminales se llevaron desde equipos de cómputo hasta ropa usaba en sus castings y grabaciones, dejando al actor sin herramientas esenciales para su trabajo.

Según Hurtado, fueron al menos cuatro personas las que participaron en el ilícito, todos a bordo de una camioneta blanca. “Me han robado mi computadora de escritorio, impresora, una guitarra, una casaca de cuero que fue un regalo muy especial, electrodomésticos e incluso la ropa con la que asistía a diferentes castings y grabaciones para trabajar como actor”, relató la víctima.

El actor aseguró que el robo fue previamente planificado, ya que los delincuentes conocían su horario de trabajo y los accesos a la vivienda. Hurtado había solicitado al propietario mejorar la seguridad del inmueble, pero los ladrones lograron abrir la puerta principal sin mucho esfuerzo y llegaron hasta su cuarto en el segundo piso.

INVESTIGACIÓN EN CURSO

La Policía ha recabado pruebas (huellas de los ladrones) que podrían conducir a la detención de los responsables, mientras Hurtado presentó la denuncia ante el Ministerio Público y espera una respuesta rápida y efectiva para capturar a los delincuentes.