Feminicidio en La Perla: suboficial de la Marina asesina a su expareja en un hostal

La madrugada de este viernes, el distrito chalaco de La Perla se vio conmocionado tras el asesinato de Krystal Eneque Mendoza, de 27 años, presuntamente a manos de su expareja, Aarón Humberto Zavaleta Bernazza, suboficial de la Marina de Guerra del Perú.

Según informó el General Isaac Candia, jefe de la Región Policial del Callao, Zavaleta asesinó a Krystal en el tercer piso de un hotel, y posteriormente intentó quitarse la vida ingiriendo pastillas. Fue interceptado por la policía en su domicilio, donde fue trasladado al hospital Carrión, permaneciendo bajo custodia mientras recibe atención médica.

DENUNCIA

Familiares de la víctima relataron que Zavaleta hostigaba a Krystal constantemente, a pesar de que ella había decidido terminar la relación. La madre de la joven aseguró que el suboficial la acosaba, le quitaba el celular y era violento. Incluso habían presentado una denuncia pocas horas antes del

Un video registrado esa madrugada muestra a Krystal junto a su agresor, mientras su madre intenta exhortarlo a retirarse. Pese a ello, el feminicidio se consumó y su cuerpo fue hallado pocas horas después en la habitación del hostal. Tras el crimen, Zavaleta intentó huir hacia su vivienda, donde fue detenido y trasladado al hospital.