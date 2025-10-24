Voceros de la Generación Z denuncian amenazas de muerte: "Marchar ya es peligroso"

Orlando Carrasco, de 34 años, representante de la Red Juvenil 14 de Noviembre – Generación del Bicentenario, denunció que los voceros de los colectivos que integran la Generación Z vienen recibiendo amenazas de muerte tras anunciar su participación en las próximas marchas en Lima.

Carrasco, conocido como Lando, explicó que si bien no pertenece a la generación Z por edad, sí comparte sus ideales y coordina actualmente la red de colectivos juveniles que promueven movilizaciones pacíficas. Sin embargo, alertó que grupos minoritarios estarían intentando distorsionar los objetivos originales de las convocatorias.

Carrasco denunció además que los voceros Leandro Pacheco y Milagros Rojas recibieron mensajes intimidatorios con fotos de sus viviendas, lo que ha generado preocupación dentro de la organización. “Nuestros líderes están recibiendo amenazas de muerte. Eso es ilegal y no lo vamos a permitir”, enfatizó.

SOLICITARON AUTORIZACIÓN

Por otro lado, trascendió que los organizadores de la marcha en apoyo a la PNP programada para este sábado 25 sí solicitaron la autorización correspondiente ante la Prefectura de Lima, mientras que los colectivos contrarios al Gobierno no habrían gestionado dicho permiso.