Policía asesinado en Carabayllo había visitado penal de Ancón días previos para una investigación

La madrugada del jueves, el alférez Jhordy Escobedo Mori, de 23 años, fue asesinado a balazos en la avenida San Pedro, en el distrito de Carabayllo. El joven oficial, quien soñó desde pequeño con vestir el uniforme de la Policía Nacional del Perú (PNP), se encontraba dentro de su vehículo junto a su pareja, una joven con un mes de gestación, cuando fue atacado por desconocidos.

Según los primeros reportes policiales, los asesinos dispararon al menos cinco veces contra el alférez, quien aún llevaba parte de su uniforme al momento del crimen. Testigos indicaron que dos sujetos avanzaron hacia el vehículo, y aunque Jhordy intentó encender el motor para escapar, un tercer delincuente abrió la puerta y obligó a la mujer a descender. Minutos después, el oficial fue encontrado sin vida dentro del auto.

PAREJA DE POLICÍA SOLICITÓ GARANTÍA PARA SU VIDA

Su madre relató entre lágrimas que intentó comunicarse con él al no saber de su paradero. La mujer también señaló que no conocía a la pareja de su hijo y que desde el crimen no ha tenido contacto con ella. La joven gestante, por su parte, habría solicitado garantías para su vida, temiendo represalias. Fuentes policiales confirmaron que Escobedo tenía casos a su cargo, aunque no se ha precisado si el ataque estaría relacionado con sus funciones.

El general (e) José Zavala, jefe de la Dirincri, informó que el arma de fuego, el celular del alférez, el vehículo y el teléfono de su pareja fueron incautados como parte de las investigaciones a cargo de la División de Homicidios.