San Borja: chofer de bus atropella y mata a taxista que le reclamó por choque

Un trágico accidente ocurrido en la Panamericana Sur, en San Borja, terminó con la vida de Víctor Albines Mechato, un padre de familia y conductor de taxi con 40 años de experiencia, luego de que fuera aplastado entre su vehículo y un bus de transporte público.

Según las investigaciones, Albines había descendido de su auto para reclamar al conductor del bus de la empresa Red Star, Cristian Luis Rodríguez Rojas, por haberle roto el espejo retrovisor. En ese momento, Rodríguez aceleró y lo atrapó contra su propio vehículo, provocando la muerte instantánea de la víctima. El conductor abandonó la escena tras el incidente.

PRISIÓN PREVENTIVA

Actualmente, Cristian Rodríguez Rojas se encuentra recluido en un penal, luego de que se dictaran nueve meses de prisión preventiva en su contra. Sus familiares piden justicia ejemplar, argumentando que el conductor acumulaba más de 20 infracciones y un récord de puntos excedido en su licencia, lo que habría impedido legalmente que condujera el bus.

Las autoridades confirmaron que los videos de transeúntes y pasajeros que puedan aparecer serán de vital importancia para aportar nuevas pruebas y esclarecer los hechos en este caso que ha conmocionado a San Borja y a la comunidad de transportistas.