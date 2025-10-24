SJL: padres denuncian que policías pidieron dinero por proteger colegio ante amenazas de extorsión

En pleno estado de emergencia, padres de familia del colegio José Carlos Mariátegui, en San Juan de Lurigancho, denunciaron ser víctimas de constantes extorsiones presuntamente vinculadas al Tren de Aragua, una organización criminal internacional.

Según los denunciantes, los mensajes intimidatorios, enviados a través de WhatsApp, incluían amenazas de atentar contra la vida de sus hijos si no pagaban las cuotas exigidas para garantizar la seguridad del plantel.

Además, los padres aseguraron que efectivos de la Comisaría 10 de Octubre les habrían solicitado pagos adicionales para brindar seguridad en la institución, generando indignación y preocupación. “Para que nos brinden seguridad, nos dicen que debemos dar una cuota. No estamos de acuerdo con pagar para que nos protejan”, señaló uno de los padres.

GARANTIZAN SEGURIDAD DE LOS ESTUDIANTES

El director regional de Educación de Lima Metropolitana, Marcos Tupayachi, confirmó que el ministro del Interior se comprometió a investigar estos casos y garantizar la protección de los estudiantes.