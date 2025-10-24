Municipio de Surco denunciará a esposo de María Acuña por agredir a trabajador edil

Raúl Ramos, gerente de Fiscalización de la Municipalidad de Surco, se pronunció luego de que Elmer Díaz Bravo, esposo de la congresista María Acuña, protagonizó un acto de violencia al agredir a un trabajador edil durante una intervención en un parque público considerado por la comuna como área verde de uso común.

En declaraciones para Canal N, el gerente de Fiscalización confirmó que el Municipio tomará acciones legales contra el cónyuge de la parlamentaria y contra otro sujeto que fue registrado arrojando objetos desde la parte superior de la vivienda vinculada al entorno de la parlamentaria.

Asimismo, el funcionario indicó que la denuncia también alcanza a la empresa inmobiliaria Los Alisos, propietaria del predio en donde se produjeron las agresiones, alegando que habrían permitido los ataques contra los trabajadores.

INVASIÓN DE PARQUE

Como se recuerda, Acuña Peralta es acusada de invadir parte de un parque público en la urbanización Los Álamos de Monterrico, en Surco. Según documentos oficiales, el predio de la legisladora ocupa 118.13 metros cuadrados de área pública.