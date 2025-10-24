Hoy Poder Judicial dicta sentencia a Guillermo Bermejo por presunta afiliación al terrorismo

El Poder Judicial dictará sentencia este viernes a partir de las cuatro de la tarde contra el congresista Guillermo Bermejo, de la bancada Voces del Pueblo – Cambio Democrático, por el presunto delito de afiliación y colaboración con el terrorismo.

La investigación fiscal, que se ha prolongado por más de dos años, atravesó diversas etapas procesales. En dos oportunidades, el Poder Judicial decidió archivar la imputación; sin embargo, la Fiscalía insistió en reabrir el caso y llevar nuevamente al legislador a juicio oral.

Esta será la tercera vez que el Poder Judicial se pronunciará sobre la acusación, y en esta audiencia se definirá si el parlamentario es declarado culpable o inocente del delito que habría ocurrido entre los años 2012 y 2013.

Según la tesis fiscal, durante ese periodo el actual congresista habría viajado al Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) para recibir presunto adoctrinamiento de remanentes de Sendero Luminoso.

En el juicio oral, el Ministerio Público presentó como pruebas testimonios, videos y material gráfico que demostrarían la presencia de Bermejo en la zona donde operaban miembros de la organización terrorista.

BERMEJO SEGURO DE SU INOCENCIA

El congresista aseguró que está tranquilo ante la decisión del Poder Judicial, recordando que en dos ocasiones anteriores ya se archivó la acusación presentada por la Fiscalía. De ser encontrado culpable, sus aspiraciones políticas —incluida su anunciada candidatura presidencial para las próximas elecciones— quedarían truncadas.