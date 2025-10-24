Policía investigado por muerte de “Trvko” volvería a trabajar tras decisión judicial

El suboficial de la Policía Nacional del Perú (PNP), Luis Magallanes, principal investigado por la muerte del artista urbano Eduardo Ruiz, conocido como “Trvko”, durante la manifestación del pasado 15 de octubre, volvería a ejercer sus labores en la institución luego de que el Poder Judicial rechazara el pedido de prisión preventiva en su contra y dictara comparecencia con restricciones.

Como se recuerda, Magallanes permaneció siete días bajo detención preliminar por el presunto disparo que acabó con la vida del joven cantante. Según el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, el policía retomaría sus funciones en los próximos días, una vez se recupere de sus lesiones.

“En los próximos días puede estar retomando sus funciones en la Unidad de Secuestros. He conversado con él y con su familia. Lo importante es que está libre y es un acto de estricta justicia”, declaró Arriola ante la prensa.

El suboficial se encuentra internado en el Hospital de la Policía tras haber sido agredido por manifestantes durante las protestas, luego de disparar su arma de reglamento en medio de una gresca que terminó con la muerte de “Trvko”.

Según la versión del agente, un grupo de manifestantes lo interceptó cerca de la plaza Francia, en el Cercado de Lima, donde fue golpeado y sufrió un corte en la cabeza que requirió 13 puntos de sutura. Indicó que hizo uso del arma para repeler el ataque y que su intención “no fue matar a nadie”.

FAMILIA EXIGE JUSTICIA POR LA MUERTE DE TRVKO

Por su parte, los familiares del joven fallecido demandan que la investigación sea por homicidio doloso y no culposo, como ha planteado la PNP, y que se esclarezcan las circunstancias en las que “Truko” perdió la vida durante la protesta en Lima.