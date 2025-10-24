Amenazan a familia de madre e hija asesinadas en robo en SJL: “Nos quieren hacer daño”

Tras darse con la captura de los criminales que terminaron con la vida de una madre y su hija durante un robo en San Juan de Lurigancho (SJL), los familiares de las víctimas revelaron que los parientes de los delincuentes, quienes se encuentran detenidos, los están amenazando.

Desde los exteriores del Depincri 2 de SJL y con pancartas en la mano, las personas que conocieron a los fallecidos contaron que buscan atemorizarlos. “Los familiares vienen amenazarnos, nos quieren hacer daño. Queremos justicia”.

MENOR DE EDAD TIENE QUE SER PROCESADO COMO ADULTO

En la detención de los implicados en el crimen, un menor de edad fue señalado como culpable, por lo que, los familiares de las víctimas hicieron un llamado a las autoridades de justicia del país para que el joven pueda ser procesado como un adulto.

“Hay un chico que es menor de edad, pero queremos que se haga la ley porque queremos que lo traten como un mayor. Que no salga. Estamos hartos de que en el Perú se suelten a los implicados después de tres o cuatro días”, indicaron.