Villa El Salvador: Necropsia revela que menor no murió electrocutada, sino estrangulada

El caso de una menor que inicialmente se reportó como fallecida por una descarga eléctrica provocada por su teléfono móvil podría dar un giro de 180°, luego de que la necropsia revelara que fue asesinada. El hecho ocurrió hace algunas semanas en el distrito de Villa El Salvador (VES).

Según la madre de la víctima, el principal responsable del asesinato sería José Gregorio Plaza, de 36 años, quien actualmente permanece detenido por las autoridades. De acuerdo con la familia, el sospechoso presentaba quemaduras similares a las de la menor cuando fue encontrada sin vida.

El abogado de la familia señaló que el investigado ha negado rotundamente las acusaciones, alegando que las heridas que tiene fueron por un accidente; sin embargo, ha incurrido en constantes contradicciones durante las declaraciones oficiales.

La familia exige celeridad en el proceso, ya que la detención preliminar vence hoy. En tanto, el Poder Judicial viene evaluando el pedido de prisión preventiva. “Queremos que el proceso avance y haya justicia cuanto antes”, expresó la madre de la menor.

NECROPSIA CONFIRMA HOMICIDIO

La necropsia de ley determinó que la menor murió por estrangulamiento. La primera hipótesis apuntaba a una electrocución por un cargador conectado y se mencionaron quemaduras y presencia de cenizas en su cuerpo. Sin embargo, el examen forense oficial confirmó que se trató de un asesinato.