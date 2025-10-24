General Vidarte sobre comisario ausente en dependencia de Alfonso Ugarte: “Le he pedido un informe”

En medio de la participación de José Jerí en los operativos realizados por la Policía Nacional del Perú (PNP) en diversos puntos de Lima, el presidente llegó hasta la dependencia policial de Alfonso Ugarte en el Cercado de Lima, dándose con la sorpresa que no se encontraba el comisario, causando la incomodidad del mandatario.

Ante esta situación, el general de la PNP, Manuel Vidarte mencionó que el comandante, Juan Antonio Pineda Cordero, deberá presentar la documentación requerida, que avale su presencia en los trabajos realizado por los efectivos policiales en horas de la madrugada.

“Hemos hablado con los comisarios y oficiales. Ellos han estado cumpliendo sus operativos nocturnos con normalidad y los de amanecer seguro. Respecto a lo otro (ausencia de Pineda Cordero) se le ha pedido un informe por escrito”, comentó.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA PRESENCIA DE UN COMISARIO?

De acuerdo a lo declarado por el general Vidarte, la presencia de un comisario en una dependencia policial es importante, ya que, es la autoridad responsable de ver los problemas que puedan suscitarse en su jurisdicción.